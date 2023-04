Največkrat prevedena otroška knjiga na svetu Mali princ praznuje 80. jubilej

Ljubljana, 6. april 2023 – Knjiga Mali princ francoskega pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja bo jutri praznoval 80-letnico. Že kmalu po izidu, leta 1943, je postala svetovna uspešnica in bila do danes prevedena v kar 300 jezikov, leta 1964 tudi v slovenski jezik. Prevedel jo je pesnik in urednik Ivan Minatti, kot stota knjiga pa je izšla pri Mladinski knjigi v kultni zbirki Sinji galeb, ki jo je tedaj urejal Minatti. Doslej je bilo po vsem svetu prodanih že več kot 200 milijonov izvodov knjige, ena najbolje prodajanih knjig pa je tudi v Sloveniji. Minattijev prevod je doživel kultni status in je še danes čvrst in živ, Mladinska knjiga pa je prodala več kot 160.000 izvodov te knjige in jo kljub številnim drugim izdajam, ki so se na trgu pojavile v zadnjem času, zaradi njene nesporne umetniške vrednosti še vedno ponatiskuje.

Knjigo je Antoine de Saint-Exupéry napisal za otroke, a zaradi njene lepote in modrih misli jo vedno znova prebirajo tudi odrasli. V njej se srečujemo s skrivnostmi in razmišljanji tako o ljubezni do bližnjega kot tudi do vseh živih bitij. Mali princ je prišel med ljudi, da bi jim odprl oči za lepoto okrog njih, ki je ne vidijo, saj jih slepijo njihove strasti in napake.

Po knjižni predlogi Mali princ je nastalo več animiranih filmov in televizijskih serij, gledaliških predstav, lutkovnih iger, muzikalov, po tej knjigi je nastala celo opera in številne različice računalniških iger. Zgodba je k ustvarjanju navdihnila tudi ustvarjalce stripov, da so jo prenesli v svoj medij.

Mali princ pa ni samo največkrat prevedena, ampak tudi najbolj brana knjiga na svetu, takoj za svetimi knjigami, saj načenja teme, kot so življenje in smrt, lepota, ljubezen, prijateljstvo, zvestoba in odgovornost. Postavlja si vprašanja, s katerimi se srečamo že kot otroci – Zakaj živimo? Zakaj umremo? Kaj se zgodi z nami po smrti? – in odgovore nanje iščemo vse življenje. Mali princ ni besedilo, ki tolaži, ne prinaša dokončnih ali enoznačnih odgovorov, nima srečnega konca in prav v tem je njegova drugačnost in dragocenost za naš čas, ki nenehno išče hitre rešitve, navodila za uporabo in čudežna zdravila.

Izjava Andreja Ilca, vodje uredništva leposlovje pri Mladinski knjigi

»Danes je Mali princ z dvaintridesetimi ponatisi v skupni nakladi preko 160.000 ena najuspešnejših prevodnih knjig Založbe Mladinska knjiga. In čeprav so se v zadnjih letih, ko so potekle pravice, Minattijevemu prevodu pridružili še novi prevodi v slovenščino (in celo prevod v narečno prekmurščino), ostaja njegov prevod še vedno enako priljubljen kot nekoč. Kar ni presenečenje. Tako lirične zgodbe ne more prevesti kar vsakdo. Ivan Minatti je premogel tenkočutnost in senzibilnost, zato je njegov prevod Malega princa klasičen v najboljšem smislu te besede.«

Anekdota iz šestdesetih let

Ivan Minatti se je pri svojem delu v Mladinski knjigi srečeval z različnimi ovirami in se je moral za svoje uredniške odločitve tudi boriti. Kdo bi mislil, da se je moral v šestdesetih letih zelo boriti tudi za izdajo Malega princa, ki je ena največjih uspešnic in najbolje prodajanih knjig Mladinske knjige. V intervjuju (Naglas, 2004) je Tončki Stanonik dejal: »Ko sem Malega princa dobil v roke, me je vsega prevzel. Vedel sem, kakšno dragocenost držim v rokah, in sem se bal, da bi mi jo ugrabila kaka druga založba. A tu se je zataknilo že pri glavnem uredniku. Zdela se mu je preveč idealistična, poduhovljena, skratka nesocialistična. Trudil sem se dopovedati, koliko ponatisov je že doživela v svetu, celo v Sovjetski zvezi so jo do takrat ponatisnili že štirikrat. Po nekaj letih se mi je posrečilo, da sem ga spravil na program. Ko je izšel, ni ‘šel’. Takrat je celo leto padalo po meni s strani knjigarnarjev. Potem se je nenadoma odprlo. Kamor si se obrnil, povsod Mali princ: v lutkovnih igrah, radijskih igrah, ponatisi …«