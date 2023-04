Janja Garnbret blizu popolnemu povratku po poškodbi

Ljubljana, 7. april 2023 – Športna plezalka Janja Garnbret je zadnja dva meseca posvetila rehabilitaciji poškodovanega palca na nogi. Okrevanje je trajalo nekoliko dlje od pričakovanega, a zdaj ima olimpijska prvakinja zeleno luč za postopno vrnitev v steno in nadaljevanje priprav na začetek sezone. Ta se bo tokrat za Garnbretovo začela nekoliko kasneje, kot je bilo sprva načrtovano.

Okrevanje po poškodbi palca naj bi po prvih podatkih trajalo mesec dni, vmesni pregled pa je pokazal, da bo rehabilitacija terjala nekoliko dlje. Po dveh mesecih in pregledih pri specialistih v Sloveniji in tujini ima najboljša športna plezalka na svetu zeleno luč za postopno nadaljevanje trenažnega procesa v sklopu priprav na novo plezalno sezono.

»V tem trenutku je ključno, da lahko začnem znova trenirati s plezalko. Sicer bom morala zaenkrat nositi nekoliko večjo plezalko, a kljub temu je to korak v pravi smeri, da se čimprej vrnem na tekmovanja. Nekaj posledic poškodbe bom verjetno čutila še nekaj časa, a verjamem, da to ne bo vplivalo na nadaljevanje priprav na sezono,« optimistično poudarja Garnbretova, katere glavni cilj sezone je na sporedu avgusta, ko bo v Švici svetovno prvenstvo, ki služi tudi kot prve kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

»Poškodba palca je pri plezalcih sila neugodna, saj gre za ključen člen pri oprijemu v steni. Žal se je izkazalo, da je ta rehabilitacija trajala dlje, saj so se kasneje na pregledih videle še neke podrobnosti, ki so vplivale na to,« pravi trener Roman Krajnik, in nadaljuje: »Program treninga bo še naprej prilagojen, a postopoma se Janja vrača. Zdaj bo pri treningu potrebnega kar nekaj občutka, da se poškodba čez čas še dokončno zaceli. Še naprej bo potekala intenzivna fizioterapija, ni pa to ovira, da ne bi mogli trenirati v steni. Janja ohranja samozavest in motiviranost, kar je ključno.«

Začetek sezone zamaknjen v junij

Oviran proces priprav kot posledico prinaša tudi kasnejši začetek sezone za Janjo Garnbret. S trenerjem Romanom Krajnikom sta sklenila izpustiti začetni del sezone in tekme na Japonskem, v Južni Koreji in ZDA. Povratek na tekme svetovnega pokala Garnbretova tako načrtuje v začetku junija na balvanski preizkušnji v Pragi.

»Pri načrtovanju sezone smo bili takoj po poškodbi fleksibilni. Seveda bi si želela nastopiti že v Aziji, ampak v tem trenutku bi to pomenilo prehitevanje dogodkov. Vem, kaj je glavni cilj, to je svetovno prvenstvo, in takrat želim biti 100% pripravljena. Kasnejši začetek sezone je, glede na okoliščine, v tem trenutku najboljši scenarij,« komentira Garnbretova./LN/