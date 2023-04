Bencin od danes za 1,416 evra za liter, dizelsko gorivo 1,441 evra za liter

Ljubljana, 12. aprila 2022 – Od danes, 12. marca, se bo cena 95-oktanskega bencina podražila, in sicer bo ta stal naslednjih 14 dni 1,416 evra za liter, do danes 1,374 evra za liter. Cena dizelskega goriva pa se zmanjšala za 0,8 centa in bo za to gorivo treba naslednjih 14 dni (do 25. aprila) odšteti 1,441 evra za liter. Kurilno olje bo naslednjih 14 dni stalo 1,033 evra za liter.

Velja opozoriti, da te cene veljajo izključno na servisih zunaj avtocest, medtem ko cene vseh naftnih derivatov na AC in hitrih cestah, naftni trgovci formirajo brez omejitev.

Pri naših južnih sosedih Hrvatih bo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,43 EUR/l za dizelsko gorivo pa za 1,33 EUR/l. Te cene veljajo kot pri nas do 25. aprila 2023.

V Avstriji je cena 95-oktanske bencin se giblje 1,660 evra za liter, dizelskega goriva pa 1,663 evra/l (cene dnevno prilagajajo – na AC so veliko dražje). Aktivni povezavi za ponudnike cen na AC in izven AC – v mestih in manjših krajih.

V Italiji cene dnevno prilagajo – več o tem kakšne so cene v Italiji najdete na tej povezavi.

Na Madžarskem je treba za 96-oktanski bencin odšteti 589,900 HUF (1,53 EUR) in za dizelsko gorivo 589,900 HUF (1,53 EUR)

Kako se gibljejo cene naftnih derivatov drugje po Evropi in Balkanu pa si lahko ogledate na tej povezavi – Vir: AMZ Slovenija./LN/