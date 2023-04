Kar dva chefa tradicije po izboru Gault&Millau Slovenija za leto 2023 in veliko zvezd domače gastronomije

Ljubljana, 12. april 2023 – Geografsko majhna, gastronomsko bogata – to je Slovenija, pravijo v Gault&Millau Slovenija in v svoj izbor najboljših za leto 2023 uvrščajo mnoga sveža gastronomska imena, ki navdušujejo s svojim edinstvenim kulinaričnim pogledom in razvojnim potencialom, katerega uresničitev lahko pričakujemo z največjim veseljem. Seveda pa med prejemniki posebnih nagrad in restavracij s štirimi kapami najdemo tudi mnoga že uveljavljena imena in restavracije, ki vztrajno vzdržujejo kakovost in vrhunskost svojega ustvarjanja. Prav vsi so na včerajšnji razglasitvi prejemnikov nagrad poželi bučen aplavz ter priznanje slovenske gastronomske srenje. Gault&Millau Slovenija je na slavnostni podelitvi naznanil tudi prihod novega vodnika za leto 2023. V njem je predstavljeno 180 restavracij, prek 100 POP zbirališč, 93 vinskih kleti z 278 ocenjenimi vzorci vina ter 25 karakterističnih slovenskih turističnih kmetij.

Gault&Millau Slovenija je sedem posebnih nagrad podelil osmim ustvarjalcem, med prejemniki sta namreč kar dva chefa tradicije, ki sta navdušila s svojim spoštovanjem in negovanje slovenske kulinarične tradicije. Chef Ivica Evačić (Restavracija Hotela Marina, Izola) in chef Matej Tomažič (Majerija, Slap) oba prihajata iz primorske regije in nosita pomembno poslanstvo; ohranjanje bogate kulinarične dediščine regije, tesne povezave z lokalnimi kmetijstvom in surovinami, živili ter tudi tesne povezanosti z lokalno skupnostjo oziroma socialnim okoljem. Izbrati dva posebna nagrajenca znotraj ene kategorije ni neobičajna praksa Gault&Millau družine: »Slovenija je že tako tesno povezana s svojo tradicijo, a ko dva posameznika tako navdušita s svojo ljubeznijo do tradicije, med njima ne gre izbirati, temveč nagraditi oba,« je dejala Mira Šemić, direktorica Gault&Millau Slovenija.

To, da so v Gault&Millau Slovenija podelili dva naziva chefa tradicije, pa ni edina osvežitev letošnjega leta. Čeprav smo vajeni, da Gault&Millau praktično vsako leto uvede kako novost, je letošnji izbor nagrajencev nov zalet slovenski gastronomiji.

»Letošnji nagrajenci, pa tudi izdaja vodnika sta lep odraz tega, da naši inšpektorji vsako leto natančno »prečešejo« celo Slovenijo in odkrivajo, kaj novega nam ima ponuditi,« pravi Mira Šemić. »Ponosni smo na vse naše že etablirane gostince, natakarje, sommelierje, ki iz leta v leto ohranjajo svojo kakovost in vrhunskost svojih restavraciji, a prav tako nas navdušujejo nova imena, ki si pot v slovensko in mednarodno gastronomijo šele utirajo. V Gault&Millau Slovenija smo prepričani, da je pomemben del našega poslanstva tudi v tem, da te prihajajoče zvezde prepoznamo, jih izpostavimo in spodbudimo njihovo uveljavljenost, saj imajo tako domači kot mednarodni javnosti za ponuditi ogromno dobrega in lepega,« dodaja in pove, da vse od prihoda vodnika Gault&Millau na slovenski trg opažajo nenehno rast slovenske kulinarične ponudbe. Mladi po manjših mestih svojo ljubezen do slovenske gastronomije in njene tradicije razvijajo na svoj, edinstven način, s svežimi pristopi, a praviloma vezani na močne korenine slovenske kulinarike.

Glavni partner izdaje gastronomskega vodnika Gault&Millau Slovenija je kot že vsa leta doslej Slovenska turistična organizacija. Direktorica STO, mag. Maja Pak, je poudarila: »Na STO smo ponosni, da si je Slovenija na globalnem turističnem zemljevidu kljub svoji majhnosti priborila status gastronomske velesile, tudi s pomočjo uglednih vodnikov, kot je Gault&Millau. Ob letošnji izdaji Gault&Millau gurmane z vsega sveta še posebej vabimo k odkrivanju trajnosti zavezanih restavracij z znakom Slovenia Green Cuisine ter tistih, ki stavijo na lokalno, avtentično ponudbo, z znamko kakovosti Gostilna Slovenije. Nenazadnje pa jih z vodnikom spodbujamo, da odkrijejo tudi edinstvena doživetja Slovenije (Slovenia Unique Experiences). Iskrene čestitke vsem prejemnikom prestižnih kap.«

Nagrajenci

Kdo so torej najboljši po izboru vodnika Gault&Millau Slovenija za leto 2023?

Najboljše restavracije:

Hiša Franko, Staro selo pri Kobaridu, 18/20, 4 kape

Gostilna Pri Lojzetu, Dvorec Zemono, Vipava, 17,5/20, 4 kape

Hiša Denk, Zgornja Kungota, 17,5/20, 4 kape

Ošterija Debeluh, Brežice, 17,5/20, 4 kape

Restavracija Strelec, Ljubljana, 17/20, 4 kape

Restavracija Mak, Maribor, 17/20, 4 kape

Restavracija Pavus, Grad Tabor Laško, 17/20, 4 kape

Grič, Šentjošt nad Horjulom, 17/20, 4 kape

JB restavracija, Ljubljana, 17/20, 4 kape

Restavracija Milka, Kranjska Gora, 17/20, 4 kape

Chef leta: Janez Bratovž, JB restavracija, Ljubljana

Chef prihodnosti: Rok Martinčič, Gostilna Jež, Jagnjenica

Chefa tradicije: Ivica Evačić, Restavracija Hotela Marina, Izola in Matej Tomažič, Majerija, Slap

Mladi talent: Kristian Zule, Stara gostilna, Piran

Najboljši slaščičar: Naser Gashi, Ljubljana

NajboljšI POP: eVino bar, Ljubljana

Najboljši sommelier/natakar: Miralem Junuzović, Bistro Štorja, Postojna