Potapljači so ob dnevu Zemlje Ljubljanico očistili za skoraj tono odpadkov

Ljubljana, 22. april 2023 – Društvo za podvodne aktivnosti Vivera je pod okriljem Slovenske potapljaške zveze (SPZ) in v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana ob svetovnem dnevu Zemlje, danes, 22. aprila, organiziralo že 32. čiščenje Ljubljanice in njenih nabrežij. V okviru čistilne akcije, ki jo je šestič zapored podprlo podjetje Spar Slovenija, so Ljubljanico očistili za skoraj tono odpadkov.

90 potapljačev, ribiči, gasilci, okoljevarstveniki ter občani Ljubljane in okolice so se zbrali na ekološko-čistilni akcija Ljubljanica 2023 ter s skupnimi močmi reko z okolico čistili vse od Ribiškega doma Barje na Livadi do Tromostovja. Pri tem so iz nje potegnili za skoraj tono odpadkov, med katerimi so se znašla denimo motorna kolesa, vozički in prometni znaki, ter jih postavili na ogled občanom in mimoidočim na Čevljarskem mostu.

Čistilno akcijo, ki se lahko pohvali z več kot tremi desetletji tradicije, je tudi tokrat spremljal kulturni program s predstavitvijo potapljaških in drugih društev. Dogajanje pa sta popestrila tudi Povodni mož in Urška, ki sta se odvrtela v Ljubljanico ter tako simbolično prikazala kritičnost našega odnosa do okolja in ravnanja z naravo. Zbrani so dogodek sklenili s tradicionalnim druženjem pri Ribiškem domu Barje.

Predsednik Društva za podvodne aktivnosti Vivera in pobudnik prve akcije čiščenja Ljubljanice Miro Potočnik je zaključek akcije pospremil z besedami: »Vsako leto z velikim veseljem prevzamem pobudo za čiščenje Ljubljanice – v zahvalo za vse potapljaške izkušnje, ki mi jih je dala, predvsem pa z željo ohraniti njeno strugo karseda čisto. Z veseljem povem, da smo v 32 letih Ljubljanico dokaj dobro očistili, saj je bilo letos odpadkov precej manj kot pretekla leta. Iz srca se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri letošnji čistilni akciji, zahvala pa gre tudi podjetju Spar Slovenija za njihovo zvesto podporo zadnjih šest let.«/LN