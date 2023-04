Neto proizvodnja električne energije manjša kot v prejšnjem marcu

Ljubljana, 26. april 2023 – Proizvodnja električne energije se je marca v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala, zmanjšala se je tudi oskrba z energenti.

Proizvodnja električne energije na letni ravni manjša, uvoz večji

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.046 GWh in se je v primerjavi s februarjem povečala za 9 %, v primerjavi s prejšnjim marcem pa zmanjšala za 7 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 62 % večja, v termoelektrarnah za 40 % manjša in v jedrski elektrarni za 2 % večja kot pred enim letom.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 39 % manjša kot pred enim letom.

Uvozili smo 905 GWh, izvozili pa 881 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim februarjem sta bila uvoz in izvoz večja – prvi se je povečal za 22 %, drugi pa za 30 %.

Poraba električne energije večja kot mesec prej

Gospodinjstva so marca porabila 315 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 640 GWh, pri čemer je poraba v izobraževalni dejavnosti znašala 17 GWh. Ljubljana je bila edina občina z več kot 10-odstotno porabo električne energije v omenjeni dejavnosti, obsegala je 25 %.

Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in upad na letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je povečala pri vseh kategorijah, razen pri zemeljskem plinu. Oskrba pri tej spremljani kategoriji se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 11 %. Po drugi strani so se povečale količine oskrbe z drugimi naftnimi proizvodi za 220 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 34 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 29 %, črnim premogom in antracitom za 28 %, motornim bencinom za 19 %, dizelskim gorivom za 16 %, utekočinjenim naftnim plinom za 16 % in koksom za 5 %.

V primerjavi s prejšnjim marcem pa so upadle količine oskrbe s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 72 %, črnim premogom in antracitom za 41 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 38 %, rjavim premogom in lignitom za 35 %, zemeljskim plinom za 18 % in utekočinjenim naftnim plinom za 7 %./LN/Vir: SURS/

Proizvodnja električne energije, Slovenija, marec 2023

Električna energija, Slovenija

mar

2022 feb

2023 mar

2023 mar 2023

mar 2022 mar 2023

feb 2023 GWh sprememba v % Proizvodnja na pragu – skupaj 1.223 1.046 1.138 –7 9 od tega hidroelektrarne 192 247 311 62 26 od tega termoelektrarne 489 294 293 –40 0 od tega jedrska elektrarna 510 493 518 2 5 Uvoz 741 851 905 22 6 Izvoz 677 728 881 30 21 Razpoložljiva električna energija 1.259 1.139 1.126 –11 –1 Poraba gospodinjstva 338 332 315 –7 –5 Poraba poslovni subjekti 688 590 640 –7 8

Oskrba z energenti, Slovenija