Teslin največji kitajski tekmec BYD predstavil poceni električni avtomobil – Seagull za pičlih 11 tisoč dolarjev

Kitajska/ZDA, 30. april 2023 – Kot poroča spletni portal http://www.businessinsider.com je kitajski proizvajalec električnih avtomobilov BYD lansiral kombilimuzino, ki ga je imenoval Seagull. In kar je še bolj zanimivo, da ta stane približno 11.000 dolarjev za začetek in ponuja do 251 milj dosega. Še več! Vozilo je mogoče napolniti v 30 minutah, in sicer do 30 % do 80 %.

Ta kitajski proizvajalec avtomobilov, kot poroča spletni portal hitro prevzema konkurenčni trg električnih vozil v državi (na Kitajskem – trenitono v ZDA voztila še ne izvažajo) in že povzroča veliko težav Tesli in Elonu Musku.

Na Kitajskem recimo Tesla Model 3 stane enakovredno 33.000 dolarjev. Vleja dodati, da je na kitajskem na voljo že tudi dražja domača različica z nekoliko večjim paketom baterij, ki zagotavljajo doseg 405 kilometrov (251 milj), glede na BYD. Oba modela se lahko napolnite od 30 % do 80 % v 30 minutah.

BYD ne navaja časa pospeška «kitajcev« od 0 do 60 mph, vendar pravi, da lahko Seagull doseže 31 mph v 4,9 sekunde.

Kako velik ali majhen je torej »galeb«? Z dolžino 148,8 palca je malo krajši od Mini Cooperja in malo daljši od Fiata 500.

V notranjosti ponuja vrtljiv 10,1-palčni zaslon na dotik in štiri zračne blazine.

BYD ni povedal, ali bo Seagull prodajal zunaj Kitajske, vendar že izvaža druga električna vozila v Evropo in Južno Ameriko.