A ste to vedeli? Kaj se je zgodilo z Leninovimi sorojenci

Rusija, 2. april 2023 – Za Leninove potomce niste nikoli slišali, ker jih niti ni imel. Toda imel je veliko družino! Vodja proletariata Rusije pa je imel tri sestre, Ano, Olgo in Marijo, ter dva brata, Aleksandra in Dmitrija. Sestra Olga in brat Nikolaj sta že umrla prej v otroštvu.

Starejšega Aleksandra so obesili zaradi poskusa atentata na carja Aleksandra III. Star je bil le 21 let in sodelovanju pri revolucionarnih idej.

Štiri leta po usmrtitvi Aleksandra je 19-letna sestra Olga umrla zaradi tifusa. Mlado dekle je komaj končalo študij medicine. Sanjala je, da bo postala zdravnica.

Ana, Dmitrij in Marija so preživeli Lenina. Vsi so bili revolucionarji in so postali sovjetski partijski funkcionarji. Ana je bila tudi sostorilka v neuspelem atentatu na carja, zaradi česar je bila poslana v petletno izgnanstvo. Nazadnje je skupaj z bratom strmoglavila carja, svoje dni pa končala na Inštitutu Marxa-Engelsa-Lenina kot ustanoviteljica in raziskovalka.

Mlajša Marija (v družini so jo ljubkovalno klicali Manjaša) je bila štirikrat aretirana zaradi revolucionarnih dejavnosti. Po revoluciji je bil Manjaša članica centralne nadzorne komisije Komunistične partije in je umrla leta 1937.

Brat Dmitrij je bil profesor na komunistični univerzi in je za svojo dačo uporabljal Leninovo rezidenco v Gorkih, kjer je tudi umrl leta 1943. Dmitrij je bil edini Uljanov, ki je imel lastna biološka otroka – hčerko in sina. Njegovi potomci živijo še danes. Nikoli niso razmišljali v politični smeri./Vir: Russia Beyond/