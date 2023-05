Danes naša smučarska kraljica Tina Maze praznuje 40 let

Slovenija, 2. april 2023 – Danes, 2. maja praznuje svoj rojstni dan naša smučarska kraljica Tina Maze. Tina Maze je najuspešnejša slovenska alpska smučarka v svetovnem pokalu. Je ena izmed šestih smučark, ki so zmagale v vseh petih disciplinah, in ena od zgolj treh smučark, ki jim je to uspelo v eni sami sezoni.

V karieri je naš najboljša smučarka vseh časov zbrala 26 zmag in osvojila olimpijsko zlato v smuku in veleslalomu. Leta 2011 je bila svetovna prvakinja v veleslalomu, v sezoni 2012/13 pa je postala skupna zmagovalka svetovnega pokala.

V rekordni sezoni 2012/13 je nanizala 11 zmag in zbrala rekordno število točk svetovnega pokala (2414 točk) ter tako zrušila 13 let star rekord Hermana Maierja (2000 točk). V tej sezoni je zmagala v skupnem seštevku veleslaloma, superveleslaloma in alpske kombinacije ter bila druga v smuku in slalomu. Popravila je tudi Maierjev rekord (22) po številu stopničk v eni sezoni (24).

Je tudi prva slovenska dobitnica zlate medalje na zimskih olimpijskih igrah (Soči – smuk, 2014). Šestkrat je bila izbrana za slovensko športnico leta. Maja 2015 je objavila, da vsaj za eno leto zapušča aktivno športno pot, 7. januarja 2017 je na veleslalomu za Zlato lisico nastopila na poslovilni tekmi. In kaj še dodati? No, morda te podatke, ki povedo vse.