Ponovna izvolitev Bidna vzbuja pomisleke pri mnogih demokratih

NEW ORLEANS – 2. maj 2023 – Napoved ameriškega predsednika Joeja Bidna, da se bo leta 2024 potegoval za ponovno izvolitev, je volivce v njegovi lastni demokratski stranki pustila razdeljene in sprožila manj takojšnjega navdušenja strankinih pripadnikov poroča Voa.

“Ne bi rekel, da sem bil presenečen, toda moj prvi odziv je bil razočaranje,” je povedal Jamie Leff, glasbenik, ki živi v Houstonu v Teksasu. »Ima izjemno nizko oceno in tako je star. Preprosto se mi zdi, da ni prava oseba za vodenje države.”

80-letni Biden je najstarejši ameriški predsednik, ki se je potegoval za ponovno izvolitev.

»Mladi volivci želimo videti velike spremembe in napredek,« je dodal 32-letni Leff, »in ali nam lahko to omogoči? Nisem prepričan. Ampak on je sedanji predsednik, kar pomeni, da je verjetno naša najboljša možnost, zato ga moramo podpreti.”

Leff ni edini med demokrati, ki misli tako.

Manj kot polovica (47 %) demokratov je izjavila, da želi, da bi predsednik Biden kandidiral za ponovno izvolitev glede na aprilsko anketo Centra za raziskave javnih zadev Associated Press-NORC. Kljub temu je dobrih 81 % anketiranih demokratov izjavilo, da bi “vsaj verjetno podprli” Bidna na splošnih volitvah proti republikanskemu nasprotniku.

“Zdi se, da so demokratski volivci – zlasti mlajši volivci – pripravljeni preiti na novo, vznemirljivo generacijo politikov,” je pojasnil politolog z univerze Georgia Charles Bullock.

“A veste, koga bi si večina demokratov želela še manj kot starega predsednika?” je vprašal Bullocka – Donalda Trumpa.”

Republikanski volivci, kot je Alberto Perez iz podeželskega mesta Blairsville v Georgii, ostro ocenjujejo Bidnovo uspešnost.

“Obljubil sem si, da mu bom dal eno leto, preden izrečem sodbo,” je Perez povedal za VOA. »Ignoriral sem mrmranje in nepovezane stavke in še vedno se mi zdi, da je bil njegov mandat katastrofa. Njegov odhod iz Afganistana je bil zmešnjava, njegov mandat, da morajo biti naše herojske medicinske sestre cepljene, je bil tiranski … in njegova vojna proti plinskim podjetjem je prispevala k rekordni inflaciji.

“Edina politika, s katero sem se strinjal, je bil zakon o infrastrukturi, ki ga je sprejel,” je dodal Perez, “toda napredek je bilo celo težko videti.”

Politični znanstveniki, kot je Bullock, so opozorili, da bi Biden morda imel težave pri pridobivanju zaslug volivcev za dosežke, kot je predlog zakona o infrastrukturi, zaradi tega, koliko časa traja, da številni projekti dosežejo dokončanje.

Toda Robert Collins, profesor urbanih študij in javne politike na univerzi Dillard v New Orleansu, trdi, da seznam dosežkov v Ovalni pisarni verjetno ne bo odločilni dejavnik na predsedniških volitvah leta 2024.

“Dandanes obstajata dva preizkušena načina za motiviranje ljudi za volitve,” je povedal za Glas Amerike. “Obstaja upanje – vendar nihče ni pozval k upanju od Obame – in obstaja tudi strah. Strah pred tem, kaj se zgodi, če bo drugi fant ali ženska izvoljen.”

Trump je, kot je dejal Collins, lahka tarča, ki se jo volivci bojijo.

»Zato je Biden premagal Trumpa na zgodnjih volitvah,« je dejal, »toda Biden se bori proti relativnemu novincu [republikanskemu guvernerju Floride] Ronu DeSantisu. Ali bi bilo demokratom bolje, če bi se proti DeSantisu pomerili s kom drugim kot z Bidnom? Ne vemo in ne bomo vedeli.”

Razloga, je dejal Collins, sta dva. Ena je ta, da izpodbijanje sedanjega predsednika za nominacijo redko uspe in pogosto škodi stranki na splošnih volitvah. Demokrat Jimmy Carter in republikanec George HW Bush sta se oba ubranila izzivov iz svojih strank, le da sta nekaj mesecev kasneje izgubila svoje kandidature za ponovno izvolitev, Carter leta 1980 in Bush leta 1992. Ta zgodovina bo verjetno odvrnila morebitne Bidnove izzivalce.

Drugi razlog je po Collinsovih besedah ​​ta, da se zdi, da demokrati nimajo dovolj močnih kandidatov poleg sedanjega predsednika.

»Podpredsednica Harris naj bi bila dedič,« je pojasnil, »vendar je postalo očitno, da je – iz kakršnega koli razloga – zelo nepriljubljena pri volivcih. Zdi se, da je niti demokrati ne marajo preveč.”

Husain iz New Orleansa priznava, da je bila sprva razočarana, ko je izvedela, da se Biden poteguje za ponovno izvolitev. Bolj ko razmišlja o tem, bolj se zagreva za njegovo odločitev.

»Ne bi rekla, da je manjše od dveh zla, ker verjamem, da je sam po sebi dober človek,« je dejala, »in morda proti tem Trumpom podobnim republikancem je to tisto, kar potrebujemo. On je naša najvarnejša možnost in to bi lahko bila najboljša stava proti ekstremizmu druge strani.«/Vir: VOA/