A ste to vedeli? Zakaj prvi sovjetski mobilni telefon ni prišel v javno uporabo?

Rusija, 3. april 2023 – Prvi sovjetski mobilni telefon je bil izdelan leta 1957 (!) in je tehtal 3 kg. Izumil ga je sovjetski inženir Leonid Kuprijanovič, ki je delal v tajnem konstrukcijskem biroju. Očitno je šlo tako dobro, da so se odločili njegov izum javno predstaviti v sovjetskem tisku. “Kaj je to? Pravljica? Poglavje iz znanstveno-fantastičnega romana?” so komentirali. In nestrpno pričakovali telefon v prodaji. Prvi prototip LK-1 je bil videti bolj kot zvezek sovjetske enciklopedije, imel je dve anteni in ga je bilo mogoče polniti iz avtomobilskega akumulatorja. Naslednji model je tehtal 500 g, model iz leta 1961 pa le 70 g.

Vendar sovjetski mobilni telefon nikoli ni prišel v promet. Zanj preprosto ni bilo infrastrukture. Bistvo je v tem, da se je komunikacija vzpostavljala s pomočjo avtomatske radijske postaje (ATR). Lastnik telefona LK-1 je lahko klical le, če je bil od ATR oddaljen 20-30 km. Sama komunikacija je potekala po radijski zvezi z določeno frekvenco oddajnika in sprejemnika.

To pomeni, da je bil za vsak tak radijski telefon potreben poseben kanal v zraku. In radijski valovi niso gumijasti! Tudi če bi frekvence odvzeli civilnim službam (reševalcem, policiji, gasilcem), bi kanale lahko uporabljalo le zelo omejeno število ljudi. Tako je bil izum “iz prihodnosti” kmalu pozabljen. Pa vendar, ste zanj že slišali? Morda, a vas je zelo malo!/Vir: Russia Beyond