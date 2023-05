Ljubljana, 3. maja 2023 – Vlada je na pogajanjih sindikatom zdravstva in socialnega varstva predstavila predlog, ki so ga sindikati prejeli prejšnji teden, od sindikatov pa zdaj pričakujejo celovit protipredlog, je po pogajanjih dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Sindikati so do predloga kritični, med drugim so ocenili, da ni dovolj celovit.



Po oceni ministra Loredana je bila današnja razprava izjemno produktivna, s sindikati pa da niso blizu. Minister ostaja optimist, da bodo do konca junija vložili zakonodajni predlog.

Podpredsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Janusz Klim pa je dejal, da se v pogajanjih niso premaknili daleč naprej, videnje sindikatov in vlade pa se še zmeraj razlikuje. Sindikate moti, da vladni predlog vsebuje razmerja, ki niso taka, kot so jih določili v dveh sporazumih, ob tem pa ne zajema vseh skupin.