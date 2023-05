V Ljubljani se bodo junija parkirnine v vseh conah predvidoma podražile za 10 centov na uro

Ljubljana, 4. maj 2023 – Po predlogu bi se ob sobotah za parkiranje v ožjem središču plačevalo vse do 19. ure. Ljubljanski mestni svet predlaga dvig cen parkiranja, po katerem bi se v vsaki od treh con cena za uro parkiranja podražila za 10 centov. Dražje bodo tudi cena parkiranja v garažnih hišah Kongresni trg in Kozolec.

Predlog v coni 1, ki obsega ožje središče prestolnice, predvideva dvig cene parkiranja s trenutnih 1,20 evra na uro na 1,30 evra na uro. V coni 1 se bo na predlog občanov ob tem podaljšal tudi čas plačevanja parkirnine ob sobotah, in sicer do 19. ure.

“S to spremembo se poenoti režim plačevanja parkiranja v coni 1 od ponedeljka do sobote, nedelje pa še vedno ostajajo brezplačne,” je na novinarski konferenci pojasnil v. d. direktorja javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Bojan Babič. “Sobotno podaljšanje je mišljeno zato, da tamkajšnji stanovalci lažje dobijo prostor,” je dodal ljubljanski župan Zoran Janković. Dražje tudi parkiranje v dveh parkirnih hišah v središču Ljubljane

V predlogu so sicer predvidene tudi podražitve v dveh parkirnih hišah ter cene mesečnega parkiranja za abonente.

V parkirni hiši Kongresni trg bo nova cena parkiranja na uro znašala 1,70 evra za do tri ure parkiranja in 2,50 evra ob parkiranju nad tremi urami. Spreminja se tudi cena parkiranja na noč, in sicer iz 1,80 evra na 2 evra na noč. V parkirni hiši Kozolec cena dnevne tarife ostaja 1,5 evra na uro, cena nočnega parkiranja pa se bo zvišala iz 1,80 evra na 2 evra na noč.

Za abonente na urejenih parkiriščih na območju P1 se bo cena zvišala iz 40 na 45 evrov na mesec, na območju P2 iz 36 na 40 evrov na mesec, na območju P3 pa se bo cena zvišala iz 25 na 28 evrov na mesec. Cena letnega parkiranja na območju P3 se bo zvišala iz 180 na 200 evrov na leto.

Velja vedeti, da se bo zvišala tudi cena mesečnega parkiranja za abonente stanovalce v parkirnih hišah Kongresni trg in Kozolec, in sicer iz 60 na 70 evrov na mesec.