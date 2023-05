Dobro je vedeti! – Od danes, 8. maja, parkiranje v Kopru dražje

Koper, 8. maja 2023 – V Kopru je danes, 8. maja, začel veljati poletni parkirni režim, z njim pa so se zvišale cene na več parkiriščih. Kot so že sporočili iz Kopra se bodo cene parkiranja na področju Žusterne (tam kje se nahajajo kopališča – da vedo turisti, ki prijajo ob vikendih v Žusterno) ter ob Severni obvoznici in na Trgu Brolo podvojile.

Na večini drugih območij pa so cena ure parkiranja bile povečale za 50 centov. Na Mestni občini Koper pravijo, da so bile podražitve neizogibne.

Da bi bili, tako domačini, predvsem pa obiskovalci Kopra celovito seznanjeno koliko bodo morali odšteti za posamezno parkirišče in kje se to nahajajo, objavljamo cenik in lokacije parkirišč v mestu Koper – AKTIVNA POVEZAVA.