Velja vedeti in se zavedati – Dan Evrope je dan praznovanja “miru in enotnosti v Evropi”

Evropa, 9. maj 2023 – Dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir in enotnost v Evropi. Ta dan obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne deklaracije Roberta Schumana, v kateri je ta predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. Njegov predlog velja za začetek današnje Evropske unije.

Spada med simbole Evropske unije, ki ga je Svet Evropske unije sprejel na vrhu v Milanu leta 1986 v spomin na deklaracijo tedanjega francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana, predstavljeno 9. maja 1950, v kateri je predstavil svoje zamisli o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Te so bile leto pozneje udejanjene v Evropski skupnosti za premog in jeklo, iz katere sta pozneje izšli Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija.

Spoštovani državljani Evrope! Ni pomembno, s kakšno zastavo mahaš ob 9. maju. Bolj pomembno je, da se ne omogoči, da nam prihodnost Evrope krojijo ljudje prazne glave. Evropa bo napredna le, če bomo vsi skupaj in predvsem tisti, ki jim bo zaupano njeno upravljanje EU, in sicer pozitivno za VSE sedanje in PRIHODNJE generacije Evropejcev. Da! To je pomembno za vse napredno misleče Evropejce. ostalo je prodajanje megle, ki vsem Evropejcem ne omogoča vstopa v svetlejšo prihodnost/J. Temlin

Ob dnevu Evrope še nekaj podatkov našega SURS-a, ki ugotavlja: