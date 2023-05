Otroci po vsej Sloveniji v dveh mesecih zbrali več kot deset ton plastike za dober namen

Slovenija, 13. maj 2023 – Otroci so po vsej Sloveniji zbirali zamaške za društvo Vesele nogice. Pokazali so svojo solidarnost do drugih, združili moči in polnili Zamaškonjame, ki bodo članom društva obogatili prihodnost.

Zamaškonjami so kreativni zbiralniki plastičnih pokrovčkov, ki so jih otroci oblikovali po svoji domišljiji. K projektu je podjetje Acron povabilo vrtce ter osnovne in srednje šole, da bi izdelali zbiralnike z namenom spodbujanja domišljije, inovativnosti in otroške igre, ki otroke ne povezuje le z igro, temveč tudi s skupnim ciljem pomagati drugim. Namreč, plastične pokrovčke niso zbirali le zaradi varovanja okolja, prejelo jih je društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju Vesele nogice.

Ravnateljica zmagovalnega zavoda Mateja Obrez pravi, da »v Vrtcu Zarja pomenu solidarnosti in dobrodelnosti namenjajo veliko pozornosti skozi celotno šolsko leto in zato je bila priložnost aktivnega sodelovanja pri tovrstnem projektu več kot dobrodošla.« Dodaja, da se »v svetu, ki nas trenutno obdaja, tudi v vrtcu srečujejo s problematiko materialistično usmerjene družbe, ki otrokom v predšolskem obdobju ni v pomoč pri odraščanju v odgovorne osebe.« Ravno iz tega razloga, kot pravi, je njihova »družbena dolžnost, da tovrstne vsebine, največkrat v povezavi z okoljsko problematiko, vnašajo v redno vzgojno delo, saj moramo ozavestiti mišljenje, da bodo to generacije, ki bodo nekoč krojile našo skupno prihodnost.«

K projektu se je kot partner pridružil tudi Jolly, ki ima sedež v Celju, ter s tem podprl Vesele Nogice – lokalno društvo iz Laškega, kjer so ustanovitelji društva starši otrok s cerebralno paralizo ali drugimi razvojnimi zaostanki. Pri Veselih nogicah pravijo, da so se za ustanovitev društva odločili, ker njihovi otroci v javnem zdravstvu niso bili deležni zadostne strokovne pomoči, ki je v času razvoja in rasti najbolj pomembna.

»Tako velike količine zbranih zamaškov res nismo pričakovali. Hvaležni smo za prav vsak zbran zamašek, saj nam sredstva, ki jih pridobimo na takšen način, omogočajo financiranje naših programov pomoči družinam otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami,« sporoča Spomenka Valušnik, predsednica društva Vesele nogice.

Prejšnje leto, ko je projekt stekel prvič, se je na natečaj prijavilo več kot 180 mentorjev iz več kot 140 šol in vrtcev. Letos se je število več kot podvojilo, saj je sodelovalo 400 mentorjev iz šol in vrtcev, prejeli so fotografije 300 Zamaškonjamov, skupno pa je v projektu sodelovalo okoli 8 tisoč otrok.

Lansko leto je OŠ Žiri zbrala 400 kg zamaškov, letos je prvo mesto zasedel Vrtec Zarja Celje s 300 kg zamaškov, medtem ko se je med prvimi petimi že drugo leto pojavila OŠ Muta, kjer jim je letos uspelo zbrati kar 20 kg več zamaškov kot prejšnje leto. Skupaj so Zamaškonjami letos pojedli več kot 10 ton plastike, kjer je spodnjih pet zavodov zbralo največjo količino pokrovčkov za dober namen:

1. mesto in 300 kg pokrovčkov je zbral VRTEC ZARJA CELJE,

2. mesto in 290 kg pokrovčkov je zbral VRTEC APAČE – STOGOVCI,

3. mesto in 252 kg pokrovčkov je zbrala OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN,

4. mesto in 219 kg pokrovčkov je zbral VRTEC PRI OŠ FARA,

5. mesto in 214 kg pokrovčkov je zbrala OŠ MUTA.

»Zbiranje zamaškov je bila za otroke zelo zanimiva dejavnost, saj so se skozi njo ponovno učili o pomembnosti recikliranja in ohranjanja našega skupnega naravnega okolja. Poleg tega smo s pomočjo sodelovanja v natečaju spodbudili razvoj otrokove socialne zavesti, empatičnosti, saj so se zavedali, da zbirajo zamaške za dober namen in pomagajo ljudem, ki potrebujejo njihovo pomoč. Otroci pri tovrstnih aktivnostih zelo radi sodelujejo, prav gotovo pa ni zanemarljiv tudi vpliv le teh na strokovno rast vzgojiteljev, kar se meni kot ravnateljici zdi izrednega pomena. Delati drug z drugim oziroma drug za drugega, je smisel našega poslanstva,« sporoča Mateja Obrez, ravnateljica zavoda Vrtec Zarja.

Nejc Slokan, vodja marketinga in komunikacij za Jolly, pravi, da so v »Jollyju zavezani k trajnostnemu pristopu v proizvodnji, aktivnostih in poslovanju tako za dobrobit družbe kot narave.«

Jolly že od leta 2003 uporablja le certificiran les FSC 100%, ki zagotavlja, da so upoštevani vsi standardi za odgovorno gospodarjenje z gozdovi, vključno s spoštovanjem delavskih pravic in ohranjanjem naravnega okolja. S tem potrošnikom zagotavljajo, da njihov nakup ne prispeva k krčenju varovanih gozdov ali goloseku. Pri Jollyju poleg izključevanja škodljivih kemikalij iz barvic in trajnostnega ravnanja poskrbijo tudi za odpadni les, ki nastane pri proizvodnji barvic, saj ga porabijo za ogrevanje. Barvice, ki ne ustrezajo njihovim visokim standardom, ne zavržejo, temveč jih podarijo otrokom iz socialno šibkejših okolij in tako širijo veselje do risanja po celem svetu.

»Projekt Zamaškonjam se popolnoma ujema s to zavezo, saj omogoča recikliranje plastičnih pokrovčkov in tako pomaga zmanjšati količino odpadkov ter naš vpliv na okolje,« dodaja Slokan. Poleg tega so v podjetju »izpopolnjeni, da lahko sodelujejo z društvom, ki pomaga tako otrokom s posebnimi potrebami kot njihovim družinam. Veselimo se podpore tega projekta tudi v prihodnje in se zavedamo, kako pomembno je, da vsak prispeva k ohranjanju okolja in izboljšanju življenja skupnosti ter da to navado gradi že od malih nog.« Zavedajo se, kako pomembno je otroke vzgajati v skupinskem in trajnostnem duhu ter predvsem solidarnosti, denar od zbranih pokrovčkov pa bo društvo namenilo terapijam in pripomočkom za pomoč otrokom z boleznijo.

Spodbujanje kreativnosti, ustvarjalnosti, sodelovanje ter ozaveščanje o pomembnosti družbeno odgovornega dela in pomoči ranljivejšim skupinam je za otroke ključno že v predšolskem času. A s projektom se življenje Zamaškonjamov ne zaključi. Namreč, otroci vestno zbirajo zamaške v zbiralnikih in skrbijo, da stremljenje k dobrim namenom in pomoči, ostane v njihovih mislih tudi vnaprej. Prihodnje leto bodo otroci ustvarjali nove Zamaškonjame ter ponovno osveščali o skrbi za okolje in družbo.

Tina Naraglav, vodja marketinga in odnosov z javnostmi v trgovskem podjetju Acron, ki je snovalec trajnostno-dobrodelnega projekta, sporoča, da »tudi sami v podjetju stremijo k temu, da v asortiman izdelkov vključujejo trajnostne znamke, ki imajo zeleno proizvodnjo, so iz recikliranih materialov ter imajo garancijo tudi 30 let. Ene od teh so Reisenthel, Eastpak in Pilot.« Z družbeno odgovornimi projekti, kot je tudi Zamaškonjam, pa k trajnosti in dobrodelnosti želijo spodbujati najmlajše generacije.

Jolly, Acron in društvo Vesele nogice čestitajo in se zahvaljujejo vsem vrtcem, šolam in staršem, ki so sodelovali pri projektu. Oba podjetja sta s praktičnimi darili za lažji vstop v šolo in dodatno ugodnostjo v poslovalnicah Office&More ter go2school.com nagradila tudi 4800 bodočih prvošolčkov. Vsi niso prejeli otipljive nagrade pa vendar, naj nam bo zmeraj v zadovoljstvo, da pomagamo drugim, saj nam solidarnost polni srce.