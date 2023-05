Giro 2023 – Evenepoelu kronometer, a le 17 sekund pred Rogličem

Italija, 14. maj 2023 – Kolesarji so danes, 14. maja, na 106. Dirki po Italiji odpeljali 9. etapo, in sicer 35 kilometrov ravninski kronometer, ki ga je po pričakovanju dobil favorit Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). A bolj pomembno je, da je s kronometrom odlično opravil naš as Primož Roglič (Jumbo Visma), ki je v cilju v Ceseni za Belgijcem zaostal le 17 sekund, kar ga je uvrstilo danes na 6. mesto (+ 0:17) in to pomeni, da je za spet vodilnim Evenepoelom skupno na 3. mestu z zaostankom 47 sekund.

Kot rečeno je Evenepoel znova oblekel rožnato majico, saj je do zdaj vodilni Norvežan Andreas Leknessund (DSM) danes pristal na 19. mestu in Evenepoelom zaostal kar minuto in 15 sekund. Pred kronometrom je bila razlika med njima osem sekund.

Belgijski zvezdnik v skupnem seštevku vodi za 45 sekund pred danes drugim, in zdaj skupno drugim Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers). Naš as Roglič pa se je, kot že rečeno skupno zavihtel na tretje mesto, z omenjenim zaostankom 47 sekund za »umirjenim« Belgijcem.

Trenutno stanje na 106. Dirki po Italiji po 9. etapi:

1. Evenepoel Remco (Bel) Soudal Quick-Step 34:33:42

2. Thomas Geraint (VBr) INEOS Grenadiers + 0,45

3. Roglič Primož (Slo) Jumbo-Visma + 0:45

V ponedeljek bo na Giru prvi od dveh prostih dni, v torek, 16. maja, pa se bo dirka nadaljevala z 10. etapo, ki pretežno ravninsko 196 kilometrov dolgo etapo od Scandiana do Viareggia./LN/