Letos kar 800 tekačev, gasilcev in otrok na vrhu najvišje slovenske stolpnice

Ljubljana, 14. maj 2023 – Včeraj, 13. maja, se je spet odvila zanimiva prireditev, in sicer tek na vrh Kristalne palače v BTC-ju. Organizator prireditve je Alive Step Up, ki je tokratno, že osmo po vrsti organiziral v poklon Junakom 3. nadstropja, torej v dobrodelni namen.

Kristalna palača v ljubljanskem BTC-ju, ki seveda služi poslovnemu namenu, je včeraj za en dan postala tekaški poligon, kjer se je zbralo rekordno število tekmovalcev, ki so se že tradicionalno pomerili v vzponu na to najvišjo slovensko stolpnico (podatek o njej v zaključku).

Velja poudariti, da je Tek na Kristalno palačo v BTC-ju, dobrodelni dogodek, ki je bil letos posvečen Leotu ter Junakom 3. nadstropja.

Tokrat je bil ta posebni tek tudi v znamenju rekorda, saj se ga je udeležilo 200 otrok, okrog 300 gasilcev in okoli 100 Junakov 3. nadstropja, ki so bili tako deležni nepozabnega dne, kar je bil takrat tudi poglavitni namen.

Najhitrejši tekač na letošnjem teku je bil gorski tekač Matjaž Mikloša, ki je 479 stopnic ter 21 nadstropij premagal v 1 min in 57 sekundah.

Velja dodati tudi to, da so najbolj pogumni vrh palače osvojili, kar 31-krat in tako osvojili nadmorsko višino Triglava (mimogrede, ta zanaša 2864.65 m – najvišja točka na Zemlji pa je vrh Everesta (8848 m).

Letos se je na teku zbralo tudi rekordno število gasilcev. Ti tekmujejo v posameznih kategorijah in v štafetah v polni opremi z dihalnimi aparati ali brez.

Organizatorji sporočajo, da so veseli, da se glas o tej edinstveni prireditvi razširja med gasilska društva in da vsako leto beležijo večje število tekmovalcev v teh kategorijah. »Ob tem izražamo spoštovanje vsem, saj je vzpon že brez opreme dosti zahteven, kaj šele z opremo« pravi organizatorka Živa Cesar Gams.

Dogodek je povezoval televizijski moderator David Urankar skupaj z Nikom Rakovcem in našim izjemnim stand-up komikom Andrejem Težakom – Teškyim.

V pričakovanju 9. Teka na Kristalno palačo, dodajamo še nekaj fotografij in REZULTATE (aktivna povezava), ki nam jih je posredoval organizator teka Alive Step Up.

In morda še podatek, ki ga vsi ne poznate – Kristalna palača BTC je nebotičnik v Ljubljani, ki sodi v sklop trgovskega centra BTC na Šmartinski cesti v mestnem predelu Nove Jarše in je z 89 metri višine ter 21 nadstropji najvišja stavba v Sloveniji. Stavba je bila zgrajena med letoma 2009 in 2011 po načrtih arhitektov Braneta Smoleja in Denisa Simčiča./LN/Foto: ASU/