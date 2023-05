Znani nominiranci in nominiranke za nagrado desetnica 2023

Ljubljana, 14. maj 2023 – Desetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja. Nagrada se podeljuje za obdobje zadnjih treh let. Tudi letos je izbor del, ki ustrezajo Pravilniku o nagradi desetnica, pripravila red. prof. dr. Dragica Haramija, o nominiranih delih pa je odločala žirija v sestavi: Aksinja Kermauner (predsednica), Igor Bratož, Nataša Konc Lorenzutti, Majda Koren in Magdalena Svetina Terčon.

ZA DESETNICO 2023 SO NOMINIRANA SLEDEČA DELA (avtorice in avtorji so navedeni po abecednem redu):

TINA ARNUŠ PUPIS: Nad gozdom se nekaj svetlika. Ilustrirala Tanja Komadina. Dob: Miš založba, 2022.

JANA BAUER: Kako objeti ježa. Ilustriral Peter Škerl. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2021.

CVETKA BEVC: F. A. K. Maribor: Založba Pivec, 2021.

VINKO MÖDERNDORFER: Romeo in Julija iz sosednje ulice: pesmi in ena tragedija s hollywoodskim koncem. Ilustriral Jure Engelsberger. Dob: Miš založba, 2021.

MAŠA OGRIZEK: Vseh sort starši in otroci. Ilustrirala Anka Kočevar. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2022.

ANDREJ PREDIN: Arlan pod preprogo. Ilustriral Peter Škerl. Jezero: Morfemplus, 2022.

SEBASTIJAN PREGELJ: Coprnica pod gradom (Zgodbe vojvodine Kranjske; 1.). Ilustriral Jure Engelsberger. Dob: Miš založba, 2022.

ANDREJ E. SKUBIC: Napad na tajno bazo (Trio Golaznikus; 8). Ilustrirala Tanja Komadina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022.

BINA ŠTAMPE ŽMAVC: Skrinjica sinjega maka. Ilustriral Svjetlan Junaković. Maribor: Založba Pivec, 2022.

ANJA ŠTEFAN: Medved in klobuk. Ilustrirala Ana Zavadlav. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021.

Nagrajenec/ka nagrade desetnica 2023 bo znan/a v četrtek, 25. maja 2023. Podelitev desetnice podpirata Javna agencija za knjigo RS in Mestna občina Ljubljana./ATS/