Inflacija v Sloveniji na letni ravni 8,4-odstotna, na mesečni 1,1-odstotna

Ljubljana, 1. junij 2023 – Cene so v enem letu v povprečju zrasle za 8,4 %. Na letno inflacijo je najbolj vplivala za 14,7 % dražja hrana. Mesečna inflacija je bila 1,1-odstotna. K temu so največ prispevale višje cene tobaka (za 4,5 %), počitniških paketov (4,2 %) in hrane (1,1 %).

Letna rast cen je bila 8,4-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 8,1-odstotna).

Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 8,4 %, cene storitev pa za 8,3 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 10,0 %, poltrajno blago za 5,5 % in trajno blago za 4,9 %.

Največji vpliv (2,3 odstotne točke) na inflacijo so imele višje cene hrane (za 14,7 %). Med prehrambnimi izdelki se je najbolj podražil sladkor (za 45,9 %). Za 7,7 % višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so prispevale 0,8 odstotne točke. Po 0,7 odstotne točke so dodale podražitve električne energije (za 24,0 %) ter izdelkov in storitev za stanovanje (za 8,9 %). Po 0,6 odstotne točke vpliva so imele višje cene v skupinah zdravstvo (za 10,6 %), restavracije in hoteli (za 8,8 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 7,8 %).

Po drugi strani so pocenitve tekočih goriv (za 24,4 %), dizelskega goriva (za 14,6 %) in bencina (za 10,2 %) inflacijo skupno ublažile za 0,9 odstotne točke.

Mesečna rast cen 1,1-odstotna

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 1,1 %.

Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve tobaka (za 4,5 %), sledile so višje cene počitniških paketov (za 4,2 %) in hrane (za 1,1 %). Vsaka izmed omenjenih skupin je inflacijo dvignila za 0,2 odstotne točke.

Po 0,1 odstotne točke so dodale podražitve toplotne energije (za 8,4 %), zbiranja odpadkov (5,2 %), oblačil (za 1,9 %) in gostinskih storitev (za 1,1 %) ter višje cene v zdravstvu (za 0,9 %).

V zadnjem mesecu ni bilo opaznejših pocenitev.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 8,1-odstotna (maja lani 8,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,2 %, cene blaga pa za 7,9 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 9,7 %, poltrajno blago za 5,6 % in trajno blago za 3,5 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU aprila 7,0-odstotna (mesec prej 6,9-odstotna) in v državah članicah EU 8,1-odstotna (mesec prej 8,3-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (2,7-odstotna), najvišja na Madžarskem (24,5-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 9,2 %./LN/Vir:SURS/

Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija

V 2023

V 2022 V 2023

IV 2023 V 2023

XII 2022 I–V 2023

I–V 2022 V 2023

Ø 2015 stopnja rasti (%) indeks Skupaj 8,4 1,1 3,5 9,5 124,74 01 Hrana in brezalkoholne pijače 14,9 1,0 5,4 17,4 141,69 02 Alkoholne pijače in tobak 10,3 3,2 7,8 9,1 127,58 03 Oblačila in obutev 5,3 1,6 4,5 5,0 112,04 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo 10,6 1,5 1,5 12,5 137,91 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj 8,9 0,1 2,3 10,9 124,47 06 Zdravstvo 10,6 0,9 4,6 8,2 121,88 07 Prevoz 0,5 0,1 0,2 3,6 113,73 08 Komunikacije 4,2 0,4 0,4 3,1 103,62 09 Rekreacija in kultura 7,7 1,7 6,4 8,2 114,34 10 Izobraževanje 4,5 0,5 3,1 2,9 118,22 11 Restavracije in hoteli 8,8 1,6 4,0 10,4 134,22 12 Raznovrstno blago in storitve 7,8 0,5 3,1 7,3 121,29 Blago 8,4 0,9 2,9 10,4 124,68 Storitve 8,3 1,3 4,8 7,8 124,96

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija