Slovenije, 1. junija 2023 – Olimpijska prvakinja Janja Garnbret ta konec tedna v Pragi začenja letošnjo sezono v svetovnem pokalu. Kasnejšemu začetku sezone je botrovala poškodba palca na levi nogi, Garnbretova pa je zdaj nared za balvansko preizkušnjo, s katero odpira novo sezono v svetovnem pokalu.

Do povratka na tekme svetovnega pokala olimpijske in večkratne evropske ter svetovne prvakinje Janje Garnbret bo prišlo v Pragi. Ta gosti tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju prvič po 14 letih, kar pomeni, da bo tudi Garnbretova na tem prizorišču nastopila prvič. »Veselim se povratka v svetovni pokal oziroma končno začetka sezone tudi zame. To je bila najdaljša odsotnost od tekem v svetovnem pokalu v moji karieri. V Pragi ravno tako še nisem tekmovala, zato bo tudi iz tega vidika nekaj novega. Dobro sem trenirala in v Prago odhajam pripravljena ter maksimalno motivirana. Sem pa vesela, da svetovni pokal obišče več novih prizorišč, saj se s tem plezanje približa širšemu občinstvu. Je tako lep in atraktiven šport, ki si zasluži čim večjo pozornost v svetovnem merilu, in tekme svetovnega pokala k temu zagotovo pripomorejo,« pravi Garnbretova, zmagovalka že skupno 37 tekem svetovnega pokala.

Nekoliko kasnejši in s tem drugačen začetek sezone, kot ga je sicer vajena olimpijska in večkratna svetovna ter evropska prvakinja, je prinesel tudi drugačen ritem priprav. »Janja je trenirala dobro. S tekmami sicer začenjamo konkretno kasneje, kot smo sprva načrtovali, a to ne spreminja glavnih ciljev. V bistvu smo kljub izzivom, s katerimi smo se soočili, in Janjini poškodbi prsta, zadovoljni s tem, kako se je obnesel prilagojen načrt za trening v steni in fizioterapijo. Kot vedno je Janjina motivacija za nastop na tekmi izjemno visoka, obenem pa je povratek po poškodbi nova okoliščina, ki jo mora premagati,« pred odhodom v Prago na balvansko preizkušnjo pravi trener Roman Krajnik.

Glede na večkrat jasno začrtan osrednji cilj sezone, ki ga predstavlja svetovno prvenstvo v Bernu, kjer si lahko plezalke in plezalci poleg medalj zagotovijo tudi vstopnico za Olimpijske igre v Parizu prihodnje leto, je strategija v očeh Garnbretove jasna: »Z obzirom na vse smo želeli zagotoviti, da na Svetovno prvenstvo pridem po tem, ko v svetovnem pokalu tekmujem na nekaj tekmah v vsaki disciplini. V Pragi bomo naredili prvi korak k temu, glede na najdaljšo pavzo v moji karieri pa res komaj čakam, da znova nastopim v svetovnem pokalu.«

Garnbretova je zaradi poškodbe izpustila začetni del sezone in s tem tekme na Japonskem, v Južni Koreji ter ZDA. V Pragi so jutri na sporedu kvalifikacije v ženski in moški konkurenci, v nedeljo pa sta na sporedu ženski polfinale (ob 12. uri) in finale (ob 19. uri).