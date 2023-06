Skupni obseg prodaje na mesečni ravni ostal nespremenjen

Ljubljana, 1. junija 2023 – Kot ugotavlja Statistični urad RS v s svoji analizi se skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini marca v primerjavi z mesecem prej ni spremenil. Največja sprememba je bila ugotavljana v poslovanju z nepremičninami.

Na mesečni ravni najvišja rast v poslovanju z nepremičninami

Skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je ostal enak kot prejšnji mesec: v storitvenih dejavnostih se je povečal za 1,4 %, v trgovini pa za 0,1 %.

Med storitvenimi dejavnostmi je najbolj zrasel v poslovanju z nepremičninami (za 7,2 %). Povečal se je tudi v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,4 %), prometu in skladiščenju (za 1,0 %), informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,7 %) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,4 %). Upadel je v gostinstvu (za 0,4 %).

Enako tudi na letni ravni

V primerjavi s prejšnjim marcem je bil skupni obseg prodaje večji za 2,1 %: v storitvenih dejavnostih je zrasel (za 5,9 %), v trgovini pa upadel (za 4,4 %).

Povečal se je v petih od šestih skupin storitvenih dejavnosti, najbolj v poslovanju z nepremičninami (za 9,8 %). Sledile so strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 9,7 %), gostinstvo (za 9,5 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 9,2 %) ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 7,0 %). Zmanjšal se je v prometu in skladiščenju (za 1,7 %).

V prvih treh mesecih leta je bil skupni obseg prodaje za 3,5 % večji kot v istem obdobju lani. V storitvenih dejavnostih je zrasel (za 7,1 %), v trgovini pa upadel (za 2,3 %). Povečal se je v petih od šestih skupin storitvenih dejavnosti, najizraziteje v gostinstvu (za 16,8 %). Zmanjšal se je samo v prometu in skladiščenju (za 0,8 %)./LN/Vir: SURS/

Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija

mar 2023

feb 2023 mar 2023

mar 2022 jan–mar 2023

jan–mar 2022 sprememba v % Skupaj G–N1) 0,0 2,1 3,5 G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 0,1 -4,4 -2,3 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil 3,0 13,7 11,9 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 0,1 -3,8 -3,7 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili -2,6 -9,1 -2,9 H–N Storitvene dejavnosti1) 1,4 5,9 7,1 H Promet in skladiščenje 1,0 -1,7 -0,8 49 Kopenski promet; cevovodni transport 1,2 2,0 2,2 50 Vodni promet 6,9 22,5 33,3 51 Zračni promet -1,4 -24,2 -36,0 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 2,1 -6,3 -3,3 53 Poštna in kurirska dejavnost -0,3 -3,5 -4,6 I Gostinstvo -0,4 9,5 16,8 55 Nastanitve in z njimi povezane storitve -1,0 7,4 15,0 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač 3,2 10,2 18,7 J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 0,7 9,2 9,4 58 Založništvo -2,5 2,8 1,4 59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi -11,6 13,9 31,0 60 Radijska in televizijska dejavnost -7,0 3,4 6,6 61 Telekomunikacijske dejavnosti 3,0 4,3 1,5 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti 0,4 11,4 14,4 63 Druge informacijske dejavnosti 1,5 10,3 -0,3 L Poslovanje z nepremičninami 7,2 9,8 5,0 M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1) 0,4 9,7 8,7 69 Pravne in računovodske dejavnosti 2,5 15,1 11,5 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje 2,3 2,8 0,5 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje 3,4 7,4 8,8 73 Oglaševanje in raziskovanje trga -6,2 9,0 17,0 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti 5,3 24,4 19,3 N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1,4 7,0 8,8 77 Dajanje v najem in zakup 16,6 62,1 47,1 78 Zaposlovalne dejavnosti -1,9 3,5 8,9 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti -8,1 111,3 121,5 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti -5,9 -7,2 -0,5 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice 0,0 -2,5 1,1 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti 5,5 3,0 -2,5

z statistično zaupno

1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.