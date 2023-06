Politična farsa v Avstriji: Po kongresu socialnih demokratov (SPÖ) za predsednika stranke poražencu pripisali zmago

Dunaj, 6. junij 2023 – Da smo na oni sončni strani Alp znani po političnih farsah, se ve. Je pa res, da si kljub neumnostim, ki jih počnemo, le ne privoščimo takšnih spodrsljajev (vsaj javno ne), kot si jih pri naših severnih sosedih.

Farsa, ki od včeraj pretresa Avstrijo, je zagotovo sobotni izredni kongres avstrijskih socialdemokratov (SPÖ), ki so po prvem preštevanju glasov za novega predsednika stranke razglasili Hansa Petra Doskozila in mu pripisali 52,7 odstotka glasov od skupno nekaj več kot 600 delegatov. Pravemu zmagovalcu Andreasu Bablerju pa pripisali le slabih 46,5 odstotka glasov delegatov.

Ker smo ravno na Dunaju, smo včeraj, 5. junija, skočili na novinarsko konferenco na Löwelstraße 18, kjer je sedež dunajske SPÖ. Tam je bilo sporočeno, da je na sobotnem glasovanju, o novem predsedniku stranke SPÖ prišlo do zamenjave glasov kandidatov in, da zmagovalec ni Hans Peter Doskozil, ampak Andreas Babler (rojen 25. februarja 1973 v Mödlingu).

Napaka naj bi se zgodila pri prenosu glasov v ustrezne tabele, kar pomeni, da je t. i. »javni zmagovalec« Doskozil dejansko prejel 280 glasov, “poraženec” Babler pa 317 glasov. Kot so povedali, naj bi napako po naključju odkrili med ponovnim štetjem glasov, kar so storili zato, ker je ob evidentiranju končnega izida manjkal en glas.

Torej, če zdaj res vse drži, kar pravijo pri SPÖ, je novi vodja avstrijskih socialdemokratov (druga stranka s 40 poslanci avstrijskem parlamente, ki ima 182 poslancev) Andreas Babler, ki je prejel največ glasov (317) delegatov SPÖ na izrednem kongresu v Linzu.

Dovčerajšnji »zmagovalec« Doskozil je že priznal poraz. Stranka pa se je Doskozilu, ki je bil sprva razglašen za zmagovalca, že opravičila. Ta je dejal, da se s politiko, vsaj na zvezni ravni ne bo več ukvarjal.

Zmagovalec – zamenjane Excelove preglednice (v Excelovih tabelah naj bi imena preprosto zamenjali, in sicer tako, da je Babler postal Doskozil, Doskozil pa Babler) – Andreas Babler pa naj bi celo razmišljal, tako nekateri avstrijski mediji, da bi politično farso SPÖ ublažil z morebitno ponovitvijo izrednega kongresa, kar se seveda ne bo zgodilo.

Velja vedeti – V avstrijskem parlamentu je trenutno zastopanih pet strank, in sicer: Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni Avstrije, Socialdemokratska stranka Avstrije (SPÖ), Svobodnjaška stranka Avstrije (FPÖ) in NEOS (Das Neue Österreich).

Število mandatov v 182 članskem parlamentu: ÖVP 71 mandatov, SPÖ 40 mandatov, FPÖ 30 mandatov, Zeleni Avstrije 26 mandatov in NEOS 15 mandatov

Avstrijo trenutno vodi koalicija iz ÖVP in Zeleni Avstrije (skupaj imajo 111 poslancev). V skladu z avstrijsko zvezno ustavo so naslednje volitve v avstrijski parlament predvidene za leto 2024. In tudi to je razlog, da politični spodrsljaj avstrijskim socialnim demokratom lahko zelo škoduje.

Namreč ankete, po “izvolitvi” Doskozila, no in zdajšnjega zmagovalca Bablerja, ki bo vodil stranko SPÖ to, uvrščajo le na tretje mesto (zdaj je na drugem, kot že omenjeno s 40 poslanci). Zanimivo pa je, da anketa pripisujejo največ možnosti za zmago (leta 2024) Svobodnjaški stranki Avstrije (FPÖ).

To pa je, današnji udar na genialce SPÖ s strani avstrijskih medijev. Brezpalčnika Heute in Oe24. Prvi pravi, da je šlo za satiro, druga pa, da je šlo za polom. Oba imata prav. No, mi menimo, da je šlo za farso.

Nastarejši časopis na svetu (začel je izhajati 1703) Wiener Zeitung, je bolj prijazen in pravi, da je Babler zmagovalec in Doskozil velik poraženec, Časnik KURIER pa piše, da so v Linzu glasove zamenjali – zdaj se štetje ponavlja. Nekaj je gotovo: Babler je spet zmagovalec./Pripravil: J. Temlin/Foto: J.T./