Slovenci v tujini na morsko obalo, v Sloveniji na podeželje

Slovenija, 6. junij 2023 – Kot ugotavlja statistična analiza SURS so prebivalci Slovenije lani odpravili na več kot 5 milijonov zasebnih potovanj, to je bilo za 7 % več kot leto prej. Nekaj več kot polovica teh potovanj je bila opravljena v tujini, največ na Hrvaškem.

Zasebnih potovanj več, na njih dve tretjini prebivalcev

Vsaj enega zasebnega potovanja se je udeležilo okoli 1,2 milijona ali 66 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, kar je bilo za 6 odstotnih točk več kot v letu 2021. Vseh zasebnih potovanj je bilo okoli 5,3 milijona, kar je bilo na letni ravni za 7 % več.

Najpogostejši cilj zasebnih potovanj (možnih je bilo več odgovorov) je bila morska obala, in sicer pri 46 % vseh zasebnih potovanj. Sledila sta obisk mest (24 %) in podeželja (22 %). Pri največ takih potovanjih po Sloveniji sta bila cilja podeželje in zdravilišča, v tujini pa morska obala.

Šest od desetih potovanj v tujini bilo na Hrvaško

48 % vseh zasebnih potovanj je bilo opravljenih v Sloveniji, 52 % pa v tujini. Na tistih v tujini so med nastanitvenimi objekti prevladovale druge najete nastanitvene zmogljivosti ter hoteli in podobni objekti, na zasebnih potovanjih v Sloveniji pa so prebivalci največkrat bivali pri sorodnikih in prijateljih.

Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih v tujino je bila Hrvaška (60 % vseh tovrstnih potovanj), sledile so ji Italija (9 %), Bosna in Hercegovina (9 %) ter Avstrija (4 %).

Prenočitev za 15 % več kot leto prej

Turisti na zasebnih potovanjih so ustvarili skupno okoli 23 milijonov prenočitev ali za 15 % več kot leto prej in v povprečju prenočili 5-krat (v Sloveniji 2,7 prenočitve, v tujini 5 prenočitev). Povprečni dnevni izdatki so na takih potovanjih znašali okoli 207 EUR na turista (v Sloveniji 74 EUR, v tujini 207 EUR). Največ denarja je porabil turist, ki je bival v hotelu ali podobnem objektu, in sicer povprečno 128 EUR na dan (v Sloveniji 97 EUR, v tujini 145 EUR), najmanj pa turist, ki je bil nastanjen v lastnem počitniškem bivališču (40 EUR; v Sloveniji 52 EUR, v tujini 40 EUR).

Poslovnih potovanj za skoraj četrtino več

Prebivalci Slovenije so se lani odpravili tudi na okoli 511.000 poslovnih oz. študijskih potovanj. To je bilo za skoraj četrtino (24 %) več kot leto prej. Poslovno potovanje v tujini je v povprečju trajalo 5,2 prenočitve, povprečni dnevni izdatki na turista pa so na takih potovanjih znašali okoli 143 EUR./LN/SURS/Foto: arhiv LN/

Zasebna potovanja po glavnih vrstah nastanitve, Slovenija, 2022

Cilj zasebnega potovanja, Slovenija, 2022