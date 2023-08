Naftni derivati spet dražji – Bencin dražji za 5,5 centa, liter dizelskega goriva pa za 5,4 centa

Slovenija, 1. avgust 2023 – Od polnoči, 1. avgusta, bo liter bencina dražji za 5,5 centa in bo stal zunaj avtocest 1,511 evra/l, liter dizelskega goriva se bo podražilo za 5,4 centa in bo zanj treba odšteti 1,558 evra. Za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 4,9 centa več, to je 1,130 evra. Kot se ve, praviloma te cene veljalo 14-dni, tore do vključno 14. avgusta.

Kot je zaznano cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah trgovci določajo že nekaj časa sami. Ob tem velja dodati, da to delajo “usklajeno”, kar seveda nikogar ne moti. Potrošnike tako in tako nihče za nič ne vpraša, pristojnih državnih organov pa to ne moti, saj “usklajene” cene plačajo potrošniki. Torej ima od tega več tudi državna blagajna, ki je vse bolj prazna.

Pri sosednih:

Hrvaška – Pri naših južnih sosedih Hrvatih boste za liter 95-oktanskega bencina morali odšteti 1,51 EUR/l (podražitev 0,05 EUR/l) za dizelsko gorivo pa 1,41 EUR/l (podražitev 0,05 EUR/l). Te cene veljajo kot pri nas do 14. avgusta 2023.

Avstrija – V Avstriji je cena 95-oktanske bencin se giblje 1,676 evra za liter, dizelskega goriva pa 1,653 evra/l (cene dnevno prilagajajo – na AC so veliko dražje). Aktivni povezavi za ponudnike cen na AC in izven AC – v mestih in manjših krajih.

Italija – V Italiji cene dnevno prilagajo (bencin 1,905 EUR/l – Dizel 1,758 EUR/l) – več o tem kakšne so cene v Italiji najdete na tej povezavi.

Madžarska – Na Madžarskem je treba za 96-oktanski bencin odšteti 605,400 HUF (1,58 EUR) in za dizelsko gorivo 560,300 HUF (1,46 EUR) – datum veljavnosti od 31. 7. 2023.

Primerjava cen s sosedi: Primer: 50 litrov bencina po državah

SLOVENIJA (1,51 EUR/l) 75,55 evrov –

Hrvaška (1,51 EUR/l) 75,55 evra – 00,00 €

Avstrija (1,676 EUR/l ) 83,8 evro +8,25 €

Italija (1,905 EUR/l) 95,25 evra +19,7

Madžarska (1,58 EUR/l) 79,0 evra +3,45

Primer: 50 litrov dizelskega goriva po državah

SLOVENIJA (1,558 EUR/l) 77,9 evrov –

Hrvaška (1,41 EUR/l) 70,5 evra – 7,4 €

Avstrija (1,653 evra/l) 82,65 evro + 4,75 €

Italija (1,758 EUR/l) 87,9 evra +10,0 €

Madžarska (1,46 EUR/l) 73,0 evra – 4,9 €

Koliko bi morali ošteti za 50 litrov obeh goriv pri vseh naših sosedih, si lahko ogledate v zgornjih primerjavah. Kot kaže cenejše osnovne cene naftnih derivatov, točijo na Hrvaškem in na Madžarskem.

Evropa in Balkan – Kako se gibljejo cene naftnih derivatov drugje po Evropi in Balkanu, pa si lahko ogledate na tej povezavi – Vir: AMZ Slovenija. /J. Temlin/Foto: arhiv #LJnovice/