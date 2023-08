Za prizadete v poplavah so rotarijci zbrali že več kot 155.000 evrov

Slovenija, 14. avgust 2023 –

Humanitarna organizacija Rotary Distrikt Slovenije in Severne Makedonije je za prizadete v poplavah organizirala akcijo zbiranja sredstev, ki bodo v celoti namenjena oskrbi najbolj ogroženih skupin prebivalstva, obnovi uničenih domov in infrastrukture ter nudenju psihosocialne podpore prizadetim. Rotarijci so do danes skupno zbrali že več kot 155.000 evrov pomoči, na stisko ljudi pa so se odzvali tudi s prostovoljnim delom na terenu.

Po ujmi, ki je prizadela velik del Slovenije, je ogroženim območjem in njihovim prebivalcem na pomoč priskočila tudi organizacija Rotary distrikt Slovenije in Severne Makedonije. V akciji zbiranja sredstev so za prizadete v poplavah do zdaj zbrali več kot 155.000 evrov pomoči – od tega več kot 100.000 evrov donacij, 25.000 evrov so pridobili iz posebnega sklada Rotary International, katerega člani so, več kot 30.000 evrov pa so zbrali rotarijci iz Avstrije in Nemčije, ki so za Slovenijo organizirali donatorsko konferenco. Donacije so nakazali tudi rotarijci iz Hrvaške, sledili pa bodo še prispevki iz Severne Makedonije, Madžarske in Slovaške.

Velik mednarodni odziv gre pripisati solidarni pomoči, ki so jo slovenski rotarijci v preteklosti nudili pri katastrofah v regiji; tako so bili med prvimi za pomoč v Petrinji in pri potresu v Turčiji. Ob tem, Andrej Božič, guverner Distrikta 1912 za leto 2023/24, dodaja: »Vrednote Rotary so, da služimo tistim, ki potrebujejo pomoč. Preko naših članov želimo doseči tiste ljudi, ki jih državne sheme morda ne bodo dosegle ali pa ne bodo mogle pomagati dovolj. Čeprav kot prostovoljci pomagamo na terenu, smo osredotočeni predvsem na naše povezave doma in po svetu, s čimer smo samo do tega trenutka za odpravo posledice ujem zbrali že več kot 155.000 evrov od česar gre vse do zadnjega centa tistim, ki pomoč potrebujejo.«

Z zbiranjem donacij še nadaljujejo, saj so v prvi fazi osredotočeni na denarno pomoč družinam, civilni zaščiti bodo donirali profesionalne industrijske razvlažilnike, v naslednjih tednih pa bodo po predlogu lokalnih Rotary klubov družinam donirali še belo tehniko. V drugi fazi se bodo osredotočili na večje projekte obnove vrtcev, šol in zdravstvenih domov – pri tem se povezujejo z rotarijci po svetu in skupaj načrtujejo več obnovitvenih projektov, vsak od njih pa bo vreden nekaj sto tisoč evrov. Člani klubov na prizadetih območjih in v njihovi bližini, kot so Slovenj Gradec, oba kluba iz Celja, Velenje, Medvode, Škofja Loka in Martjanci pri Murski Soboti, pa kot prostovoljci pomagajo tudi pri odpravi posledic na terenu.

Ker verjamejo, da bomo s solidarnostjo premagali tudi to preizkušnjo, Rotarijci vabijo vse, ki imajo možnost finančne pomoči, da prispevajo k obnovi življenj vseh prizadetih v poplavah.

Prispevate lahko z nakazilom na račun:

ZVEZA ROTARY KLUBOV SLOVENIJE – RI DISTRIKT 1912

Stegne 23 A, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0201 3025 7301 922