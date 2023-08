Slovenija, 25. avgust 2023 – Na vladnem portalu je objavljeno sporočilo, da so odslej na voljo letalski posnetki najbolj prizadetih območij v nedavnih poplavah v Sloveniji. Gre za področja, ki so bila prizadeta ob nedavnih obsežnih poplavah, s poudarkom ob dneh 4. in 5. avgusta 2023.

Letalski oziroma ortofoto posnetki prikazujejo najbolj prizadeta območija na porečjih Mure, Drave in Save je objavljeno na novem portalu Poplave 2023, ki ga je vzpostavila Direkcija Republike Slovenije za vode. Prav tako pa je na portalu Atlas voda objavljen grafični prikaz omenjenih območij.

Posnetki, ki prikazujejo obsežnost in območja razlivanja poplavnih voda, so bili zajeti med 7. in 8. avgustom 2023.

Objavljeni posnetki z 0,1 metrsko prostorsko resolucijo so razvrščeni v tri kategorije:

ortofoto RGB, pripravljeni v vidnem spektru,

ortofoto CIR, sestavljeni iz posnetkov zajetih v bližnjem infrardečem spektru (NIR) in mreža listov – vektorska razdelitev na liste za ortofoto posnetke.

Za porečje Mure so trenutno objavljeni le preliminarni podatki ortofoto RAW. Končni podatki bodo objavljeni predvidoma v prihodnjem tednu je še zapisno v današnji objavi.

Portal Poplave 2023 je dostopen na naslednji povezavi – AKTIVNA POVEZAVA.

Do podatkov v Atlasu voda lahko dostopate s klikom na naslednjo povezavo – AKTIVNA POVEZAVA.

Opombama! V orodni vrstici zgoraj desno izberete kategorijo Seznam slojev ter sloj Poplavljena območja (7. in 8. avgust 2023). Sloj se prikaže v merilu 1:64000. Stanje pred in po poplavah lahko primerjate z orodjem Sloj za drsenje, ki se prav tako nahaja v orodni vrstici zgoraj desno./LN/Vir: Gov.si/