Obiskovalcev slovenskih muzejev in galerij v primerjavi z 2019 še vedno skoraj za četrtino manj

Slovenija, 26. avgust 2023 – Slovenski muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so lani (leta 2022) pripravili 786 občasnih in 219 stalnih razstav. Ogledalo si jih je skoraj 2,2 milijona obiskovalcev oz. povprečno 5.900 na dan.

Ključne statistike in primerjava s predepidemičnim letom 2019:

muzeji, muzejske zbirke in galerije v Sloveniji so lani pripravili 1.005 razstav ali približno 28 % manj kot v zadnjem letu pred epidemijo, 786 občasnih (30 % manj) in 219 stalnih (25 % manj);

vse razstave skupaj si je ogledalo nekaj več kot 2,17 milijona obiskovalcev (22 % manj);

obiskovalcev razstav iz tujine je bilo skoraj 571.000 ali približno tretjino manj.

Kulturno bogastvo muzejev in galerij

Omenjene ustanove so v svojih zbirkah hranile okoli 9,2 milijona muzejskih oz. galerijskih predmetov; 57,8 % teh je bilo inventariziranih. Največ, 46,8 %, je bilo vizualnih oz. likovnih predmetov, vključno s fotografijami (samo fotografij pa je bilo med vizualnimi oz. likovnimi predmeti 93,8 %).

Lani je bilo na novo pridobljenih in odkupljenih več kot 404.000 predmetov in del v skupni ocenjeni vrednosti okoli 2,3 milijona evrov.

Prihodki od prodaje vstopnic višji kot leto prej

Muzeji in galerije so pri prodaji vstopnic iztržili 4,3 milijona evrov oz. okrog 450.000 več kot leta 2019. Obiskovalec je za ogled razstave v zadnjih sedmih letih plačal približno enako, povprečno okoli 4 evre. Vendar ni bilo treba vsem plačati vstopnine; po naših podatkih so namreč opazovane kulturne ustanove izdale tudi približno 527.000 brezplačnih vstopnic, le 4 % manj kot v 2019.

So muzeji in galerije enako dostopni tudi oviranim osebam?

Gibalno oviranim je zagotavljalo povsem urejen dostop do razstavnih in prireditvenih prostorov 32 muzejev, ustanov z muzejskimi zbirkami in galerij, 49 ga je uredilo delno, 16 pa jih takega dostopa doslej še ni zagotovilo.

Senzorno ovirani lahko do omenjenih ustanov za zdaj dostopajo še v manjšem obsegu: povsem urejen dostop jih je imelo 7, delno urejenega 46, v preostalih 44 pa tega še niso urejali.

Med zunanjimi sodelavci največ študentov

Skupno je v muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah, vključenih v raziskovanje, lani delalo 1.058 zaposlenih in 2.199 zunanjih sodelavcev. Med redno zaposlenimi jih je bila desetina mlajših od 35 let in večina (955) jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom.

Med zunanjimi sodelavci je bilo enako kot v prejšnjih letih največ študentov (33 %), sledili so samozaposleni v kulturi (28 %) ter sodelavci z avtorskimi pogodbami (19 %).

Kako so se financirali muzeji in galerije?

Skupni prihodki muzejev in galerij za izvajanje dejavnosti so obsegali 63,0 milijona evrov, od tega so največ, 84 %, znašali prihodki iz javnih sredstev. Celotni stroški za izvajanje muzejske in galerijske dejavnosti so bili 62,2 milijona evrov. Za stroške dela, skupaj z izplačili zunanjim sodelavcem, je bilo namenjenih skoraj 59 %, za muzejsko in galerijsko dejavnost pa je bilo porabljenih 33 % sredstev, preostanek je bil namenjen investicijam in poslovanju.

Vpliv epidemije covida-19 minimalen

V 2022 sta bila dva meseca še del obdobja epidemije. Izmed 96 muzejev in galerij nam jih je tako 38 še poročalo, da je bila muzejska oz. galerijska dejavnost zaradi epidemije okrnjena, 58 pa jih je navedlo, da epidemija ni imela vpliva./LN/Vir: SURS/

Razstave in obiskovalci, Slovenija

2019 2020 2021 2022 Razstave (število) 1.406 893 1.093 1.005 občasne 1.114 755 955 786 stalne 292 137 137 219 Obiskovalci razstav 2.800.899 989.311 1.295.548 2.176.114 tujci 848.775 160.583 216.794 570.685 otroci in mladina 711.883 243.266 334.631 639.220 E-razstave (število) – 185 123 123 e-obisk – 650.605 526.132 211.951 Razstave na gostovanjih 405 211 259 386 v Sloveniji 322 170 203 303 v drugih državah članicah EU 66 35 48 64 v državah zunaj EU 17 5 7 19

Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Muzejski in galerijski predmeti in dela, Slovenija

2019 2020 2021 2022 Predmeti in dela (število) – skupaj 7.970.969 8.657.613 8.944.013 9.172.989 inventarizirani (%) 59 57 58 58 Pridobljeni in odkupljeni predmeti (število) – skupaj 139.285 502.037 146.302 404.157 Vrednost odkupljenih in pridobljenih predmetov (EUR) 2.213.837 2.957.864 1.516.697 2.347.402

Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Zaposlene osebe in zunanji sodelavci v muzejih in galerijah, Slovenija

2019 2020 2021 2022 Zaposlene osebe (število) – skupaj 1.048 1.035 1.068 1.058 s polnim delovnim časom 939 930 980 955 z delovnim časom, krajši od polnega 109 105 87 103 mlajše od 35 let 134 120 119 105 Zunanji sodelavci (število) – skupaj 2.014 1.629 1.842 2.199 samozaposleni v kulturi 190 231 267 609 samostojni podjetniki brez samozaposlenih v kulturi 142 166 180 159 zaposleni prek agencij in v d.o.o. 32 59 70 42 študenti 684 531 588 731 prostovoljni, neplačani delavci 202 147 178 95 po podjemni pogodbi 196 119 126 142 po pogodbi o avtorskem delu 567 376 433 420

Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.