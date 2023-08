Slovenske zavarovalnice so lani izplačale za več kot 1.700 milijonov evrov bruto odškodnin

Slovenija, 26. avgust 2023 – Struktura slovenskega zavarovalnega trga je bila lani z vidika zavarovalnih vrst in poslovnih subjektov precej podobna tisti iz leta prej. Zavarovalne odškodnine pa so rasle hitreje kot premije. Slovenske zavarovalnice so namreč lani izplačale za več kot 1.700 milijonov evrov bruto odškodnin

Pri strukturi zavarovalnega trga brez večjih sprememb

Na slovenskem zavarovalnem trgu je v prejšnjem letu delovalo 12 zavarovalnic s sedežem v Sloveniji, prek podružnic pa še 8 zavarovalnic. Štiri največje zavarovalnice so skupno obračunale več kot 75 % vseh bruto zavarovalnih premij in odškodnin.

Struktura trga je bila z vidika zavarovalnih vrst in poslovnih subjektov precej podobna tisti iz leta 2021. Večji delež bruto premij (78 %) in tudi bruto odškodnin (86 %) je bil znova obračunan fizičnim osebam.

Zavarovalne odškodnine rasle hitreje kot premije

Zavarovalnice so lani obračunale skupno za 2.621,4 milijona EUR bruto premij (za 6,9 % več kot leto prej) in za 1.722,9 milijona EUR bruto odškodnin (za 11,2 % več kot leto prej). Slednje so predvsem zaradi večjega števila opravljenih zdravstvenih storitev rasle hitreje kot premije.

K skupnemu znesku obračunanih premij je prispevalo največji delež prostovoljno zdravstveno zavarovanje (25,9 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (22,9 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,4 %).

V skupnem znesku obračunanih odškodnin je prav tako največji delež predstavljalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (36,4 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (24,7 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,1 %).

Fizične osebe porabile največ denarja za prostovoljno zdravstveno zavarovanje …

Pri fizičnih osebah je bilo največ premij obračunanih za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (655,1 milijona EUR), sledila so življenjsko zavarovanje (595,0 milijona EUR), zavarovanje kopenskih motornih vozil (288,6 milijona EUR) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (210,4 milijona EUR). Najvišji znesek odškodnin je bil obračunan pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (621,0 milijona EUR), sledili sta življenjsko zavarovanje (423,6 milijona EUR) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (188,6 milijona EUR).

… pravne osebe pa za drugo škodno zavarovanje

Pri pravnih osebah je bilo največ premij obračunanih za drugo škodno zavarovanje (111,8 milijona EUR), sledili sta zavarovanje kopenskih motornih vozil (90,1 milijona EUR) in splošno zavarovanje odgovornosti (78,5 milijona EUR). Najvišji znesek odškodnin pa je bil obračunan za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (53,8 milijona EUR), sledila so zavarovanje kopenskih motornih vozil (53,7 milijona EUR), zavarovanje požara in elementarne nesreče (46,1 milijona EUR) in drugo škodno zavarovanje (31,2 milijona EUR)./LN/Vir:SURS/

Obračunane bruto zavarovalne premije in odškodnine po zavarovalnih vrstah in poslovnih subjektih, Slovenija