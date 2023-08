Slovenija v prvih sedmih mesecih zabeležila skoraj 9,2 milijona prenočitev

Slovenija, 27. avgust 2023 – Na začetku letošnje glavne sezone so slovenski turistični nastanitveni obrati poročali o nekaj več kot milijon prihodih turistov in skoraj treh milijonih prenočitev, tj. za desetino več kot lani. V primerjavi z istim mesecem prejšnjih let je bilo število turistov največje doslej, največ so jih našteli v občini Piran.

Petino prenočitev ustvarili domači turisti

Tako prihodov kot prenočitev domačih turistov je bilo za desetino manj kot v prejšnjem juliju, a po drugi strani za prav toliko več kot v 2019. Našteli so skoraj 163.000 prihodov in 607.000 prenočitev, največ v občinah Piran, Izola in Ankaran, kjer je bila ustvarjena tretjina vseh domačih prenočitev.

Prihodov tujih turistov je bilo približno 877.000, ustvarili so nekaj manj kot 2,3 milijona prenočitev oz. za 15 % več kot julija lani in v istem mesecu v 2019. Največkrat so prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled.

Domači turisti so prispevali 21 % vseh prenočitev, tuji pa 79 %.

Največ prenočitev turistov iz Nemčije

Turisti iz Nemčije so ustvarili 387.200 prenočitev oz. 17 % vseh tujih, največ v občini Bovec. Med turisti iz Češke je bil najbolj priljubljen Bohinj, skupno pa so opravili 242.700 prenočitev oz. 11 % vseh tujih. Turisti iz Nizozemske so ustvarili desetino tujih prenočitev, največ v občini Radovljica. Sledili so turisti iz Belgije (7 %), Madžarske (6 %) in Avstrije (5 %).

Pri domačih turistih najbolj priljubljene obmorske občine, pri tujih pa gorske

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah je bilo 39 % vseh prenočitev, največ v občini Bled. Petina (21 %) vseh prenočitev je bila ustvarjena v obmorskih občinah, najbolj priljubljena je bila Piran. Med zdraviliškimi občinami je bilo največ prenočitev v občini Brežice. V zdraviliških občinah je bilo sicer opravljenih 14 % vseh prenočitev.

V gorskih občinah bilo za 7 % več prenočitev kot v istem mesecu lani in za 21 % več kot v juliju 2019.

Domači turisti so največkrat prenočili v obmorskih občinah (36 % vseh domačih prenočitev). Med tujimi turisti so bile najbolj priljubljene gorske občine, tam so ustvarili 44 % vseh tujih prenočitev.

V zasebnih sobah, apartmajih in hišah več kot četrtina vseh prenočitev

Domači in tuji turisti so še vedno največ prenočitev ustvarili v hotelih (845.300 prenočitev oz. 29 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (28 %) ter kampi (23 %).

Turistom je bilo v juliju na voljo skoraj 170.000 stalnih ležišč ali za 4 % več kot pred letom dni.

V prvih sedmih mesecih skoraj 9,2 milijona prenočitev

Od začetka januarja do konca julija je Slovenijo obiskalo nekaj več kot 3,5 milijona turistov. Ustvarili so skoraj 9,2 milijona prenočitev oz. za 5 % več kot leto prej.

Domači turisti so prispevali nekaj več kot 2,6 milijona prenočitev oz. 29 % vseh, tuji pa približno 6,5 milijona oz. 71 %. Prvih je bilo za četrtino manj, drugih pa za prav toliko več kot v istem obdobju lani.

Turisti iz Nemčije so v prvih sedmih mesecih leta ustvarili več kot milijon prenočitev oz. desetino vseh prenočitev v Sloveniji./LN/Vir: SURS/

Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija

Prihodi turistov Prenočitve turistov jul 23 jan–jul 23 jul 23

jul 22 jan–jul 23

jan–jul 22 jul 23 jan–jul 23 jul 23

jul 22 jan–jul 23

jan–jul 22 število stopnja rasti (%) število stopnja rasti (%) Skupaj 1.039.286 3.511.665 9,2 6,9 2.903.744 9.163.477 9,0 5,5 Domači 162.561 876.741 -12,1 -30,1 607.021 2.641.424 -9,4 -24,5 Tuji 876.725 2.634.924 14,3 29,8 2.296.723 6.522.053 15,2 25,7 iz Nemčije 140.367 389.964 7,1 18,4 387.207 1.037.857 11,3 21,4 iz Češke 84.301 147.103 10,1 19,8 241.742 411.010 15,0 23,5 iz Nizozemske 71.919 120.103 7,0 15,4 225.135 349.832 11,7 17,2 iz Belgije 55.133 77.765 7,6 10,2 156.752 215.087 4,6 9,0 iz Madžarske 46.716 133.672 16,2 13,9 128.570 343.634 11,4 10,0

Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in nastanitvenih obratih, Slovenija