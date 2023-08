Zamudna obrestna mera bistveno višja kot lani – kaj to pomeni za potrošnike?

Slovenija, 27. avgust 2023 – Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pripravila pregled o višini zamudnih obrestnih mer s primerjavo na lani in tudi kaj to pomeni za potrošnike, ki se zadolžujejo. Da so obrestne mere višje, so opazili predvsem kreditojemalci, manj pa, vsaj za zdaj, varčevalci. Povišala se je tudi zakonsko določena zamudna obrestna mera, ki pa ni aktualna le takrat, ko zamujate s plačili.

Trenutna višina zamudne obrestne mere – Dolga leta je zamudna obrestna mera (ZOM), ki je vezana na druge vrste obrestnih mer in se zato spreminja skupaj z njimi, vztrajala pri osmih odstotkih. Zamudna obrestna mera se določi dvakrat na leto in velja šest mesecev. Prva sprememba je tako prišla 1. januarja letos, ko je poskočila na 10,5 odstotka. Tudi 1. julij 2023 je prinesel povišanje – trenutno znaša zamudna obrestna mera 12 odstotkov, kar v primerjavi z lanskim letom pomeni povišanje za 4 odstotne točke.

Na kaj vse vpliva zamudna obrestna mera? – Prva stvar, na katero pomislimo v povezavi z zamudno obrestno mero, so seveda zamudne obresti, ki jih moramo plačati, kadar zamujamo z izpolnitvijo denarnih obveznosti. A zamudna obrestna mera posredno in neposredno vpliva tudi na višine drugih obrestnih mer. To velja za obrestno mero pri dovoljenem negativnem stanju (limit) in v primeru vrednotenja oderuške obrestne mere.

POZOR! Tudi zaradi višjih obresti pri ZPS svetujejo preudarno uporabo limitov (rednih in izrednih) na osebnem računu. Če je le mogoče, se jim izognite oziroma jih koristite le, ko je to zares potrebno, negativno stanje pa čim prej pokrijte.

No, k tej ugotovitvi ZPS velja dodati, da nepremišljeno zadolževanje potrošniki postavlja v odvisnost od bank, pri katerih imajo račune. V primeru, če pa se zadolžujejo brez ustreznega razsodnega premisleka, pa jih takšno ravnaje s časoma postavlja v položaj odvisnežev, brez izhoda. Zato velja tovrstne nasvete jemati zelo resno./LN/Vir:ZPS